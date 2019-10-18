Медведев поручил оповещать власти России о химических и биологических ЧП

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обвязывающее лаборатории оперативно оповещать госструктуры о радиационных, химических и биологических ЧП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 18 октября.

С момента обнаружения опасности на это отведен один час. Изменения коснулись сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО РФ).

Информация, в частности, будет поступать в госкорпорацию «Росатом»,

федеральные органы исполнительной власти, МЧС и органы государственной власти субъекта РФ.

В конце июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, сравнимой по ущербу с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. По ее словам, угрозу представляет химзавод «Усольехимпром» в Иркутской области. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко счел подобные заявления проявлением безответственности.

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