Веганы обрушили продажи йогуртов

Французская компания-производитель молочной продукции Danone борется с падением продаж йогуртов. Как сообщает Bloomberg, снижение показателей связано в том числе с веганами, которые предпочитают молочным продуктам альтернативные.

Также в компании есть проблемы с продажами питьевой воды. В Danone это связали с сезонным фактором, в частности более холодным, чем обычно, августом. Продажи бутилированной воды французской компании упали на 0,9 процента в третьем квартале. Аналитики назвали это худшим показателем за десятилетие.

В пятницу, 18 октября, акции снизились на 7,18 процента — до 72,94 евро.

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Продажи компании за третий квартал текущего года выросли на три процента, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые говорили о росте в 3,8 процента. Ускорение обусловлено увеличением продаж детского питания в Китае более чем на 20 процентов, передает Reuters. Тем не менее Danone снизила годовой прогноз роста продаж с 3 до 2,5 процента.

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