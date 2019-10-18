Суд обязал «Мангазею» вернуть активы Итакинского месторождения золота Литуеву

Арбитражный суд города Москвы обязал владельца компании «Мангазея» Сергея Янчукова вернуть активы стратегического Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье и предприятия «Ксеньевский прииск» бизнесмену Виктору Литуеву, а также выплатить ему неустойку в размере 495,5 миллиона рублей. Об это говорится в решении суда (копия документа имеется в распоряжении редакции Ленты.ру»).

«Мы очень довольны решением суда. Приятно осознавать, что суд смог разобраться в этом непростом корпоративном споре и принять справедливое и законное решение. Несмотря на сильное противостояние оппонентов, мы смогли убедить суд в правильности нашей позиции и добиться успеха», — заявил «Ленте.ру» Денис Юров, адвокат компании Delcredere.

Ранее сообщалось, что «Мангазея», компания Сергея Янчукова, зятя скандально известного украинского олигарха Леонида Черновецкого, изначально договорилась с владельцем лицензии на месторождение Виктором Литуевым о приобретении лицензии. В августе 2017 года Янчуков получил операционный контроль над месторождением. Он должен был выплатить стоимость компании и закрыть сделку, но сделать это отказался. Год спустя Янчуков, в ответ на требования Литуева отказался возвращать актив.

Виктор Литуев обратился с иском в арбитраж. Истец требовал вернуть все переданные авансом активы. Суд первой инстанции в иске отказал, но инстанция апелляционная восстановила справедливость. Однако кассация отменила ранее принятые акты, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, после нынешнего решения московского арбитража корпоративный конфликт, зашедший на второй круг, вернулся к статус-кво, который существовал после выигрышного для Литуева решения апелляционной инстанции.

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Летом этого года Егор Литуев — генеральный директор «Ксеньевского прииска» и сын акционера — был арестован за несколько дней до заседания кассационной инстанции и провел в СИЗО Читы почти два месяца. Литуева-младшего обвинили в растрате по заявлению Сергея Янчукова. В настоящее время Егор Литуев выпущен на свободу под залог. Виктор Литуев, в свою очередь, неоднократно заявлял в СМИ о том, что арест сына был способом давления на него в корпоративном конфликте.

Согласно закону «О недрах» Итакинское месторождение классифицируется как стратегическое. Разведанные запасы составляют не менее 62 тонн.

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