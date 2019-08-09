ГК «Мангазея» прокомментировала смену гендиректора Ксеньевского прииска

Пресс-служба группы компаний «Мангазея» прокомментировала информацию, появившуюся на портале «Лента.ру», о якобы попытке рейдерского захвата старейшего золотодобывающего предприятия Забайкальского края «Ксеньевский прииск», владеющего Итакинским золоторудным месторождением. В частности, в пресс-службе группы компаний «Мангазея» заявили о том, что «никакой попытки рейдерского захвата предприятия "Ксеньевский прииск" не было». Речь, как отмечают в пресс-службе компании, идет «о простой процедуре смены генерального директора».

В компании также не согласились с комментарием адвоката Московской коллегии адвокатов «Правовой Альянс» Дмитрия Тарасова о том, что решение о назначении нового гендиректора компании было «принято с нарушениями закона (в отсутствии кворума и без необходимого большинства голосов акционеров)». В пресс-службе группы компаний «Мангазея» отметили, что «данное решение является полностью законным и необходимым действием». Смену гендиректора назвали в компании «вынужденной мерой, принятой на основании официального представления правоохранительных органов, поскольку следствие выявило хищение денежных средств у предприятия предыдущим генеральным директором Ксеньевского прииска».

Также в компании опровергли утверждение о том, что группа «Мангазея», принадлежащая Сергею Янчукову, получив авансом операционный контроль над месторождением, якобы «отказалась выплатить сумму в 20 миллионов долларов». Как подчеркнули в пресс-службе, Сергей Янчуков «никогда не отказывался платить согласованную с Виктором Литуевым сумму», а исполнение сделки заблокировал бизнес-партнер Янчукова Виктор Литуев, «потребовав от Янчукова увеличения цены». В группе копманий «Мангазея» утверждают, что именно Литуев отказался «реализовать достигнутые юридические договоренности по исполнению сделки», в результате чего Янчуков «был вынужден подать судебный иск, чтобы все-таки добиться выполнения сделки на ранее согласованных и прописанных в корпоративном договоре условиях».

Кроме того, в группе компаний «Магназея» категорически опровергли предположение о том, что Сергей Янчуков ведет бизнес на средства семейного фонда Chernovetskyi Investment Group. В пресс-службе заявили, что «ни группа компаний "Мангазея", ни сам лично Сергей Янчуков не имеют никаких договорных, финансовых и иных отношений ни с фондом Chernovetskyi Investment Group, ни с другими компаниями или структурами, связанными с Леонидом или Степаном Черновецкими».

Ранее адвокат МКА «Правовой Альянс» Дмитрий Тарасов сообщил, что 2 августа, произошла очередная попытка смены гендиректора компании «Ксеньевский прииск». Попытка смены руководства предприятия была предпринята на фоне корпоративного конфликта между бизнесменами Виктором Литуевым и Сергеем Янчуковым, которые в равных долях владеют компанией «Верхнеамурские промыслы», являющейся единственным акционером «Ксеньевского прииска».

