Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью

Актер Дмитрий Марьянов, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости, утром перед смертью получил тупую травму живота. Об этом сообщила адвокат Виктория Крылова со ссылкой на результаты экспертизы, пишет «Комсомольская правда».

По мнению специалистов, в день смерти артиста избили. Отмечается, что разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр — устройство для улавливания тромбов или сгустков крови. «Значит можно предположить, что именно травма могла стать причиной смерти актера», — говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат сообщила, что в день смерти Марьянова после первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось: артист говорил медленно, у него отнимались ноги, он просил о помощи. Однако было решено оставить его в центре.

Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Ранее сообщалось, что спустя два дня после приезда он стал агрессивен и хотел покинуть «Феникс», куда приехала директор центра Оксана Богданова. Она заявила, что у артиста белая горячка, так как он, по словам волонтера, не мог вспомнить время года, назвать свое имя и возраст.

Через несколько дней Марьянов начал жаловаться на нестерпимые боли в спине, а позже и в ноге, доктор по фамилии Иванов, который позже пояснял в суде, что оказывал медпомощь как частное лицо, а не как сотрудник «Феникса», рекомендовал отправить пациента в больницу и артиста отвезли в медицинское учреждение. Причиной смерти Марьянова назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Директора центра, где находился артист, обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Отмечается, что по указанию Богдановой Марьянову внутримышечно вводили галоперидол и феназепам, «приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности».

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