Раскрыта точная причина смерти актера Марьянова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра, где перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов, и обнародовали причину смерти артиста. Сообщение опубликовано на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области во вторник, 8 октября.

Отмечается, что перед смертью артист неоднократно жаловался сотрудникам центра на тяжелое состояние, однако глава учреждения не реагировала на жалобы: «Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра».

По словам следователей, медиков Марьянову вызвал еще один пациент центра. «Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по указанию директора центра Марьянову внутримышечно вводили галоперидол и феназепам, «приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности».

Материалы дела были переданы в прокуратуру. Директора центра обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

О смерти Марьянова стало известно 15 октября 2017 года. Сообщалось, что в больницу его привезли друзья.

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