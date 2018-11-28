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В деле о смерти актера Дмитрия Марьянова появилась обвиняемая

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Дмитрий Марьянов

Руководителю негосударственного реабилитационного центра в подмосковной Лобне, в котором проходил курс восстановления актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение. Об этом сообщила «Ленте.ру» Евгения Кирюшина, представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР).

Она уточнила, что обвинение предъявлено по статье «Незаконное оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

«Актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года, и курс восстановления, проводившийся в центре, предусматривал внутримышечное введение лекарственных средств, которые могут быть назначены исключительно лицом с высшим медицинским образованием. При этом лицензии на осуществление медицинской деятельности у центра "Феникс" не было, а при назначении препаратов сотрудники центра не выяснили, имеются ли у актера какие-либо заболевания или противопоказания к ним», — рассказала Кирюшина.

Она отметила, что сотрудники центра, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, длительное время не вызывали скорую, чем лишили пациента своевременной и квалифицированной помощи.

При этом, по словам представителя областного управления СКР, расследование второго уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается.

По данным «Ленты.ру», обвинение предъявлено 38-летней Оксане Богдановой, директору автономной некоммерческой организации для социальной реабилитации «Феникс». Такой статус позволял центру работать без медицинской лицензии — однако, по заключению экспертов, именно в этом и есть состав преступления.

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