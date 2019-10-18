Директор реабилитационного центра пойдет под суд за смерть актера Марьянова

Директора реабилитационного центра «Феникс» обвиняют в оставлении в опасности скончавшегося актера Дмитрия Марьянова. Об этом в пятницу, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, с 6 по 15 декабря 2017 года Марьянов находился в «Фениксе». В последний день пребывания там он начал жаловаться, что плохо себя чувствует и у него болит нога. Персонал и постояльцы центра неоднократно сообщали об этом директору. Она же, зная, что Марьянов серьезно болен и оказать ему квалифицированную помощь некому, запретила вызывать ему скорую. Женщина сознавала, что у Марьянова нет телефона. В итоге, скорую ему вызвал клиент реабилитационного центра.

По прибытии в больницу Марьянов скончался. Врачи констатировали, что, если бы его госпитализировали сразу после жалоб на плохое самочувствие, его можно было бы спасти.

Кроме того, директор центра приказала персоналу давать Марьянову неизвестно где и у кого купленные галоперидол и феназепам. Женщина не признала своей вины, но уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что страдавшего алкоголизмом Марьянова убедили лечь в реабилитационный центр «Феникс» в Лобне, чтобы поправить здоровье. Разговаривавший с ним юрист приехал к Дмитрию по просьбе его вдовы Ксении Бик и рекомендации друзей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



