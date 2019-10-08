Вдова актера Марьянова отреагировала на новые данные в расследовании смерти мужа

Ксения Бик, вдова российского актера Дмитрия Марьянова, отреагировала на расследование смерти мужа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бик заявила, что в случившемся виноваты сотрудники реабилитационного центра, где перед смертью находился артист. «Я очень надеялась, что следствие будет объективным, и оно было объективным. Благодарю Следственный комитет за отношение», — отметила она.

«А если можно сказать, что я хочу крови, то, мне кажется, что человек, который кого-то терял в этой жизни, его не успокоит никакое наказание», — добавила вдова актера. Она рассказала, что во время очной ставки директор реабилитационного центра отказывалась признавать себя виновной в смерти Марьянова. При этом Бик посчитала такое поведение естественным: «У нее двое детей, конечно, она себя защищает».

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Утром 8 октября стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела против главы реабилитационного центра, в котором перед смертью находился Марьянов. Отмечалось, что он неоднократно жаловался сотрудникам центра на тяжелое состояние, однако глава учреждения не реагировала на жалобы и отказывалась позвонить в скорую помощь. Директора обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Причиной смерти артиста назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Ему было 47 лет.

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