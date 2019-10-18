Шойгу доложат о поставках нового вооружения

В пятницу, 18 октября, под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу проходит день приемки военной продукции. Об сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что Шойгу заслушает доклады представителей Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры. Кроме того, руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и Военно-строительного комплекса Минобороны России расскажут о выполнении гособоронзаказа в 2019 году.

Во время министру также озвучат информацию о сдаче в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры как военного, так и социального назначения, построенных в интересах вооруженных сил России.

Согласно сообщению военного ведомства, Шойгу также доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

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