Российский «Охотник» впервые ударит

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» применит оружие в 2020 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, речь идет о продолжении испытаний дрона, проходящих в Ахтубинске. «В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что до конца 2019 года БПЛА продолжит совершать полеты без вооружения, в частности, поднимется в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью, в том числе вместе с истребителями.

Ранее в октябре источники «Известий» сообщили, что российские БПЛА «Альтиус» и «Охотник» пополнят реестр государственной авиации, а также получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки.

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