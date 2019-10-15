Российских «Охотников» пустят по миру

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиус» и «Охотник» включат в реестр государственной авиации, также они получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, сообщили «Известиям» в Минобороны.

Таким образом, отмечает газета, дроны смогут перемещаться по международным воздушным маршрутам. Согласно информации издания, операторов данных БПЛА приравняют к командирам экипажей самолетов.

Газета напоминает, что «Альтиус» с размахом крыла 14 метров считается самым габаритным российским БПЛА, тогда как «Охотник» массой около 20 тонн — наиболее тяжелым.

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В августе The Drive обратило внимание на то, что представленная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) модель перспективного тяжелого ударно-разведывательного БПЛА «Охотник» отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

В том же месяце Минобороны показало первый полет «Альтиус-У».

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