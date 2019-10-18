Восемь семей 39 лет ходили скорбеть не на те могилы

Из-за путаницы с надгробными плитами на сингапурском кладбище Чоа Чу Канг люди почти 40 лет ходили скорбеть на могилы чужих людей, а не своих родственников. Об этом сообщает Asia One.

В августе 2019 года тело бабушки 50-летнего Марна Чуана Ли (Marn Chuan Lee) эксгумировали — из-за нехватки места на кладбищах в стране время от времени из могил извлекают и кремируют останки, чтобы освободить место для новых мертвецов. При вскрытии могилы были найдены мягкие игрушки, ожерелье и цветные карандаши, не принадлежавшие женщине. Тогда Марн понял, что на протяжении 39 лет скорбел у надгробия незнакомого человека.

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«Я думал, что схожу с ума. Мне казалось, что кто-то похитил ее тело, я понятия не имел, где оно может быть. Я не мог сосредоточиться на работе, не ел и не спал», — рассказал мужчина.

Узнав об ошибке, сингапурец немедленно сообщил о ней в Агентство по защите окружающей среды, которое по его просьбе 2 октября эксгумировало два тела из близлежащих могил. Однако вскрытие соседних захоронений показало, что тела в них были облачены в мужскую одежду.

Анализ местности, проведенный Агентством по защите окружающей среды, показал, что при захоронении одного из тел был смещен надгробный камень, что привело к путанице.

«Родственники одного из умерших решили не возводить надгробие, в результате чего один надгробный камень по ошибке оказался между двумя могилами», — прояснили ситуацию в Агентстве.

Всего путаница коснулась девяти тел. Выяснилось, что все они были захоронены в один день 39 лет назад.

В Агентстве признались, что столкнулись с такой ситуацией впервые, принесли извинения восьми семьям умерших за причиненные неудобства и навели порядок на кладбище.

Марн решил кремировать останки бабушки, но сказал, что опасается хранить ее прах в колумбарии из страха, что останки вновь могут перепутать.

Мужчина трепетно относился к бабушке, так как она каждый день заботилась о нем и о шести его братьях и сестрах, пока не умерла, когда Марну было 12 лет. «Моя бабушка только что вернулась ко мне, и я боюсь, что могу потерять ее снова», — признался он.

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