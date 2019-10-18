Маск пообещал присмотреться к разработке российского инженера

Американский предприниматель Илон Маск пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Дело за малым», передает ТАСС.

Как рассказал сам Игнатьев, он внедрил операционную систему Linux в свой электромобиль Tesla. У Маска спросили, может ли инженер связаться с ним, чтобы подробнее рассказать о своих разработках. «Да, конечно! Я думаю, что можно мои контакты дать», — ответил предприниматель.

Маск принял участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который проходит в Краснодаре 18 и 19 октября, по видеоконференцсвязи. Он поприветствовал участников мероприятия и похвалил российское образование.

Кубанцы позвали Маска на свое мероприятие в конце сентября 2019 года с помощью билборда, который они установили в Лос-Анджелесе неподалеку от офиса космической компании Маска SpaceX. На билборде была написана ставшая мемом в России фраза Kak tebe takoe, Elon Musk?, а также размещен QR-код, который вел на сайт с видеоприглашением.

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