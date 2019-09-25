Россияне достали Илона Маска вопросом «Как тебе такое?» за океаном

Краснодарские предприниматели пригласили бизнесмена Илона Маска на форум о малом бизнесе «Дело за малым», который состоится 18 и 19 октября в Краснодаре. Об этом пишет «Кубань 24».

Бизнесмены позвали его на свое мероприятие с помощью билборда, установленного в Лос-Анджелесе, неподалеку от офиса космической компании Маска SpaceX. На билборде написана ставшая мемом в России фраза «Kak tebe takoe, Elon Musk?», а также размещен QR-код, который ведет на сайт с видео-приглашением.

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В ролике хор предпринимателей поет песню под названием «Only Elon in Our Hearts» («Только Илон в наших сердцах») на мотив известной композиции «Крылатые качели». «Мы мечтаем все вместе, господин Маск, дайте нам, пожалуйста, надежду на то, что нам удастся прикоснуться к вашей глубокой мудрости», — гласит одна из строчек песни.

Кадры поющего хора перемежаются с кадрами подготовки предпринимателей к визиту Маска. Они пекут караваи с его изображением, готовят для него гуляш и борщ, упакованные как еда для космонавтов, а в конце следят за тем, как надувной шарик с нарисованным на ним Маском улетает в небо.

Маск пока не ответил на приглашение. Изобретатель знает о том, что в России популярен мем «Как тебе такое, Илон Маск?» Кроме того, он не раз использовал русский язык в Twitter. В феврале 2019 года он написал «хаха офигенно» в ответ на опубликованную телеканалом НТВ видеозапись того, как водитель модифицировал свой автомобиль, в марте он использовал в своем аккаунте русский мем, а в апреле ответил на твит российской поговоркой.

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