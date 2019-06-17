Илон Маск решил уйти из Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети.

«Только что удалил свой Twitter», — написал Маск. Кроме того, его имя пользователя поменялось с Elon Musk на Daddy Dotcom. В настоящий момент у поста изобретателя 65 тысяч лайков и репостов. Многие пользователи в комментариях просят Маска не уходить из соцсети. «Илон, только из-за тебя я в Twitter. Потрясающе иметь доступ к твоим мыслям круглосуточно», — сокрушался один из юзеров.

За несколько часов до размещения поста об удалении аккаунта Маск опубликовал рисунок с изображением персонажа видеоигры Nier: Automata по имени 2B. Твит уже удален, однако его скриншоты остались у сайта Kotaku. Пользователи написали Маску о том, что он не указал автора изображения — Мели Магали (Meli Magali), однако изобретатель отказался поставить имя под рисунком. Он мотивировал это тем, что каждый может узнать автора рисунка в интернете, чем возмутил юзеров.

Согласно правилам Twitter, пользователи не могут удалить свой аккаунт, его можно только деактивировать. В этом случае просмотр их страницы с публикациями будет недоступен. В течение 30 дней после деактивации пользователь может восстановить доступ.

Маск, на которого в Twitter подписаны 27 миллионов человек, уже не первый раз подвергается критике из-за своих публикаций. В 2018 году Tesla обвинила предпринимателя в попытке манипулировать акциями компании с помощью постов в Twitter. В апреле 2019 года Маск обязался согласовывать с профессиональными юристами все твиты, которые могут касаться Tesla, ее финансового состояния, готовящихся сделок и кадровых перестановок.

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