Илон Маск высказался о мини-Рогозине на «Семерке» в космосе

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на запуск в ближний космос фигурки главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на игрушечной «Семерке» и пошутил об этом в Twitter.

«Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл», — написал Маск в ответ на пост научного паблика Futurism, который выпустил новость с заголовком «Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».

В начале июня стало известно, что в рамках испытания автоматического дрейфующего стратостата ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили на высоту 18-20 километров масштабную модель ВАЗ-2107 с фигуркой Рогозина за рулем. Аппарат состоял из игрушечной машины и шара-зонда. Когда первая ступень достигла высоты, груз отстыковался и на парашюте приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень достигла максимальной высоты в стратосфере и продрейфовала 16 часов.

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