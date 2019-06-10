Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Аппарат поднялся на высоту 18-20 километров и сел в двух тысячах километрах от места запуска. Об этом сообщается на странице проекта ToSky во «ВКонтакте».

Стратостат состоял из двух ступеней: сам полезный груз и шар-зонд. В ходе испытания первая ступень достигла своей высоты, после чего груз с моделью автомобиля и фигуркой Рогозина отстыковался и начал посадку на парашюте в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень, достигнув максимальной высоты в стратосфере, продрейфовала 16 часов.

Специалисты использовали стратостат типа Zero-Pressure Long Duration Balloon, внутри газовой оболочки которого поддерживается нулевое давление. Стравливание расширяющегося гелия предотвращает разрыв аэростата и позволяет ему дрейфовать в течение длительного времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!