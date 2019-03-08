Маск похвалил российские ракеты

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара».

Маск отметил, что в России есть «отличные» ракеты, а также «наилучший из имеющихся» двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя «Ангара» будет «великолепной».

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Комментарий Маска стал ответом на статью издания Arstechnica под названием «Пассивно-агрессивная реакция России на SpaceX может скрыть более глубокую правду», которую он прикрепил к своему сообщению. В описании к материалу говорится, что глава SpaceX «построил корабль будущего».

В сентябре 2018 года заместитель генерального директора ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на нереализованных советских технологиях. По его мнению, все они «много десятков лет назад рассмотрены и предложены» российскими учеными.

К настоящему времени «Ангара» совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м.

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