Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке, используя пословицы и поговорки.

Один из русскоязычных подписчиков поинтересовался у Маска, не собирается ли он привезти на Землю инопланетян, которые поработят людей. Тот по-русски уточнил, где именно находятся инопланетяне. Получив ответ, он написал: «Вот где собака зарыта».

Другому пользователю Маск ответил фразой «Говорят, что кур доят».

Подписчики решили, что вместо Маска на твиты отвечает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, и попросили его вернуть аккаунт предпринимателю. Пользователи жаловались, что не смогут использовать мем «Как тебе такое, Илон Маск», потому что миллиардер может и ответить.

В феврале Маск отреагировал на ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью «Как тебе такое, Илон Маск», переведенной на английский. На твит ответил сам бизнесмен, написав по-русски «хаха офигенно».

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