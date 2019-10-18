В Израиле нашли нестыковку в военном плане Трампа на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп объясняет свое решение вывести войска из Сирии желанием помочь Америке и закончить «бесконечную войну» на Ближнем Востоке, но в то же время Вашингтон лишь увеличивает присутствие своих сил в регионе. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

По мнению журналистов, политика Трампа напоминает риторику Берни Сандерса, претендующего на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии. В интервью журналисту ABC Джонатану Карлу Сандерс согласился с этим, отметив, что отличие между ним и действующим президентом США в том, что последний лжет.

В 2016 году Трамп уверял, что выполнит обещание своей кампании и выведет США из «ближневосточных войн», где страна «выглядит глупо». Во время его инаугурации в Сирии официально находились 279 американских военных, в 2018 году их число в этой стране увеличилось до двух тысяч.

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Журналисты утверждают, что Трамп лишь увеличивает присутствие США в регионе. Корреспондент Fox News в Пентагоне Лукас Томлинсон в своем Twitter-аккаунте сообщал, что к маю этого года на Ближнем Востоке находилось больше 60 тысяч американских военнослужащих. По информации издания, речь идет не только о напряженности из-за ситуации в Иране и Саудовской Аравии: отмечается, что американский лидер наращивает также военное присутствие США в Афганистане, Ливии и Сомали. По данным Пентагона за июнь 2019 года, всего за рубежом находится 177 тысяч американских военных. При этом не учитывались солдаты, направленные в Афганистан.

Журналисты считают, что Турция открыто игнорирует политику США в регионе и становится ближе к России. Она напомнили, что турецкие войска обстреляли американские позиции около сирийского города Кобани, чтобы самостоятельно вести войну против курдов. Отмечается, что после этого США рассматривали планы эвакуации своих ядерных вооружений, расположенных на авиабазе Инджирлик в Турции в 400 километрах от сирийской границы.

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Издание пишет, что вторжение Турции в Сирию не только обострило отношения с США, но и привело к освобождению сотен заключенных, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), а также вызвало обеспокоенность возрождением террористической группировки на Ближнем Востоке, которое Трамп счел проблемой Европы. В результате Палата представителей Конгресса США не только призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военные операции, но и обращается к Трампу с требованием представить план по уничтожению ИГ.

Президент Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. Операция проводится совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

США отказались поддержать курдов в их действиях против Анкары и вывели из Сирии войска. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину».

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