Пришедший в маске Джокера с топором в школу дагестанец объяснился

Житель села Уллуай в Дагестане, который пришел в школу в маске Джокера с топором, объяснил свой поступок. Республиканское МВД опубликовало видеозапись его показаний в Instagram.

33-летний мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.

Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение. «Не смотрел, не являюсь его фанатом и даже не знаю, как он выглядит. Я лишь играю в футбол на Playstation 3», — признался он.

В МВД призвали не делать «горячих новостей» из непримечательных фактов. «Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — отметили в пресс-службе и пожелали всем объективности и добра.

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