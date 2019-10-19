Помпео похвалил Тарантино за отказ угождать Китаю

Режиссер Квентин Тарантино отказался вносить изменения в фильм «Однажды в… Голливуде» для китайского проката, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что режиссер не хочет ничего менять в картине и занял позицию «так или никак».

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение Тарантино. «Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться», — написал глава Госдепа в своем Twitter-аккаунте.

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Ранее сообщалось о том, что в Китае решили отменить выход в прокат фильма «Однажды в… Голливуде», который должны были начать показывать в местных кинотеатрах с 25 октября. Официальная причина такого решения не уточняется, однако, по информации СМИ, показ могли отменить из-за жалобы Шеннон Ли, дочери актера Брюса Ли. Она сочла изображение своего отца оскорбительным.

В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.

Последний фильм Квентина Тарантино повествует об известном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе, которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Сюжет фильма также пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.

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