В России рассекретили малоизвестную ядерную МБР

Модернизированный стратегический ракетный комплекс «Ярс-С», который встал на дежурство в Йошкар-Оле (Марий-Эл), получат до 2021 года еще три полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передает РИА Новости заявление командира 35-й ракетной дивизии полковника Александра Прокопенкова.

Агентство обращает внимание на то, что характеристики «Ярс-С», выполненного в шахтном и мобильном вариантах, засекречены. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, который ранее не слышал о подобной версии МБР, от предшественников «Ярс-С» могут отличать повышенная точность стрельбы и более совершенные боеголовки с незначительно увеличенной массой.

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В июне источник «Интерфакса» в Минобороны сообщал, что РВСН до конца 2019 года получат комплексы «Ярс» и «Авангард». В марте 2017-го временно исполняющий обязанности командира 14-й ракетной дивизии полковник Олег Тетеркин сообщал, что полк с мобильным «Ярс-С» заступит на боевое дежурство во втором квартале 2017 года под Йошкар-Олой.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники (МТИ) в рамках развития РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение РВСН оружие поступает с 2009 года.

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