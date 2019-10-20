Появилось видео взрыва 90-летнего моста в США

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В Миссури, США, подорвали мост «Чамп Кларк» (Champ Clark) через Миссисипи, соединяющий штат с соседним Иллинойсом. Сооружение было построено в 1928 году, пишет WGEM News.

Подрыв произошел 18 октября, после чего специалистам выделили 48 часов на то, чтобы извлечь металлические конструкции из воды.

В августе 2019 года было открыто движение по новому одноименному мосту, который построили на замену старому. 90-летнее сооружение, рассчитанное на две полосы, уже не справлялось с трафиком.

Ширина моста составляла шесть метров, общая длина — 697 метров.

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