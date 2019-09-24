СК возбудил дело о теракте после подрыва моста в Луганске

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело об акте международного терроризма. Об этом во вторник, 24 сентября, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко сообщает «Интерфакс».

По ее словам, мост находился на пути движения колонны МЧС России. Взрыв повредил его опорные колонны.

19 сентября сообщалось, что в Луганске были подорваны три опоры моста, по которому перевозили хлеб и продукты. Взрыв произошел, когда в город прибыл гуманитарный конвой из России. Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева обвинила в случившемся Украину.

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