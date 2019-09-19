В ЛНР произошел теракт

В Луганске был совершен террористический акт. Об этом сообщает Луганский Информационный Центр со ссылкой на заявление министра внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета.

Террористический акт был совершен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная, уточняет Корнет. В результате был поврежден путепровод, который, как отмечает глава МВД, «имеет важное социальное значение». «По нему производятся перевозки хлебной продукции», — отметил он. При этом злоумышленникам не удалось полностью разрушить путепровод. Террористы подорвали три опоры моста, в результате чего бетонные конструкции были обрушены, но арматура выдержала взрыв.

По мнению руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой, к теракту причастна Украина, «как и ко всем диверсионным актам, которые происходят на территории ЛНР». Она отметила, что теракт был совершен тогда, когда в республику прибыл гуманитарный конвой из России. «Опоры были подорваны таким образом, что при соответствующей нагрузке при движении грузового транспорта эта конструкция просто разрушилась бы», — подчеркнула Кобцева.

Ранее был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), которого Министерство госбезопасности ЛНР подозревает в причастности к терактам на территории республики. В ведомстве уточняют, что задержанный принимал участие в подготовке как минимум «четырех громких террористических актов», которые произошли в 2016 и 2017 годах.

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