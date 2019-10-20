В Германии сгорел поезд с футбольными фанатами

В центре Берлина загорелся поезд с болельщиками футбольного клуба «Фрайбург». Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Состав был специально выделен для перевозки фанатов.

Пострадали три человека, они отравились продуктами горения. Всего в поезде ехали около 700 человек. К месту ЧП прибыли более десятка машин скорой помощи, также за ситуацией наблюдали с нескольких вертолетов.

Возгорание началось в передней части состава. Спасатели пока не могут назвать причину пожара. Предположительно, ей стал некий технический дефект. Очевидцы рассказывают, что они обратили внимание на странный запах еще при посадке, во время поездки запах усилился.

В 2017 году на Украине за три дня сгорели три пассажирских поезда. Тогда благодаря действиям машинистов обошлось без жертв.

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