Вышла неизданная версия песни Принса

В честь 40-летней годовщины второго альбома американского певца Принса была выпущена неизданная версия композиции «I Feel For You». Об этом сообщает телеканал CNN.

Акустическая демоверсия песни была выпущена на нескольких стриминговых платформах. Также приобрести ее можно на виниле с акустической версией песни на стороне A и оригинальной студийной записью на стороне B. Однако количество пластинок ограничено.

Запись была сделана зимой в 1978-1979 годах. Студийная версия композиции вошла в альбом «Prince», который был выпущен в октябре 1979 года.

Весной 2017 года сообщалось о том, что коллекция ранее неизданных композиций Принса была изъята из публичного доступа. Диск Deliverance EP был доступен для предзаказа iTunes, Apple Music, Amazon Music и Google Play, также можно было приобрести заглавную песню. Альбом удалили из сервисов после обращения в суд наследников музыканта. В Deliverance EP вошли шесть треков, записанных в 2006-2008 годах и не изданных.

Принс Роджерс Нельсон скончался в апреле 2016-го года в возрасте 57 лет. Певец является лауреатом премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус».

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