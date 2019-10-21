Пес по кличке Рэмбо спас хозяина от смерти

Пес спас хозяина, который получил глубокий порез ноги бензопилой. Об этом сообщает KGNS.TV.

Американец Джонни МакНайт (Johnny McKnight) рубил деревья на своем участке в городе Уичито-Фолс, Техас, когда случайно выронил из рук бензопилу и поранил ногу лезвием. Порез был настолько глубоким, что едва ли не доходил до кости. МакНайт начал кричать от боли и звать на помощь. Его вопли услышал его годовалый пес по кличке Рэмбо (Rambo) и примчался к хозяину.

МакНайт рассказал, что собака начала подталкивать его, помогая встать на ноги. Опираясь на пса, американец смог добраться до дома. На крыльце Рембо начал громко лаять, чтобы привлечь внимание жены хозяина.

Американка принимала душ и ничего не знала о случившемся. Услышав громкий лай питомца, она выбежала на улицу и увидела раненого супруга. Она сразу же вызвала спасательную службу, и прибывшие на место медики немедленно доставили пострадавшего в больницу. По прогнозам врачей, МакНайта выпишут из больницы примерно через неделю.

МакНайт и его жена признаются, что благодарны Рэмбо за помощь хозяину, смелость и преданность. Американец уверен, что если бы не пес, он бы скончался из-за потери огромного количества крови.

Ранее в октябре сообщалось о шпице по кличке Гуччи, который спас хозяина от пожара. Пес разбудил спящего владельца дома, не подозревавшего о возгорании. Благодаря питомцу мужчина успел вовремя выбраться из горящего здания.

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