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Названы регионы России с самым доступным газом

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Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров. Средняя цена за кубометр газа в этих субъектах составила от 4,27 до 4,69 рубля. Основные отрасли промышленности здесь — добыча нефти и газа.

Замыкают рейтинг Саратовская, Ивановская и Иркутская области. Средней зарплаты в этих регионах хватит менее чем на три тысячи кубометров газа. Это почти в семь раз меньше, чем в Ямало-Ненецком округе — лидере списка.

Москва и Санкт-Петербург заняли пятое и шестое место в рейтинге доступности газа. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 11,3 и 8,4 тысячи кубометров газа соответственно.

Данные о средних ценах на газ и зарплатах приведены по состоянию на II полугодие 2019 года.

В октябре сообщалось, что больше половины (57 процентов) жителей России тщательно следят за потреблением газа, тепла, воды и электричества. Это на 15 процентных пунктов больше, чем было в 2016 году.

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