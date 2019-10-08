Половина россиян оказалась разумными потребителями газа и света

Больше половины жителей России тщательно следят за потреблением газа, тепла, воды и электричества, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выдержки из которого приводят «Известия».

57 процентов опрошенных ответили, что следят за потреблением ресурсов и стараются экономить на них. Это на 15 процентных пунктов больше, чем было в 2016 году. Чаще остальных экономить стараются люди старше 45 лет: 56 процентов респондентов в возрасте от 45 до 59 лет и 71 процент старше 60 лет.

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Наибольшая доля разумных потребителей ресурсов отмечена в малых городах с населением до 100 тысяч человек (63 процента), а также сел и деревень (64 процента).

Треть респондентов — 33 процента — отметили, что следят за потреблением ресурсов время от времени, 14 процентов делают это по привычке. Девять процентов опрошенных вообще не пытаются экономить на услугах ЖКХ, а шесть процентов не следят за собственным потреблением.

Помимо желания сэкономить, которое назвали 79 процентов опрошенных, популярной причиной для того, чтобы следить за потреблением ресурсов, стала забота о сохранности природных ресурсов — так ответили 15 процентов респондентов.

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