Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов

Сбербанк запустил проект по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь на кассах магазинов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в реакцию «Ленты.ру».

С помощью данного сервиса Сбербанк рассчитывает обеспечить доступность финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах страны.

Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт. Расплатиться за услуги ЖХК и другие услуги клиенты смогут не только картой Сбербанка, но и любой другой.

Отмечается, что комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием карты в офисе банка.

Проект по выдаче наличных в магазинах реализует Центробанк. Впервые услуга была запущена в сентябре 2018 года. В середине сентября 2019-го стало известно, что Сбербанк запустил такой сервис в сети «ВкусВилл». Он будет предоставляться держателям карт Mastercard и Visa, выпущенным любым российским банком.

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