Живущие возле «Северного потока» россияне оказались без газа

Миллионы россиян не подключены к сети газоснабжения несмотря на то, что Россия — один из крупнейших экспортеров газа в мире. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Журналисты посетили поселок Вещево в Ленинградской области, в котором нет газоснабжения. В нескольких десятках километров от села, под Выборгом, проходит газопровод «Северный поток-1», по которому топливо идет из России в Германию. Несмотря на это, местным жителям приходится покупать газ в баллонах, который обходится гораздо дороже трубопроводного.

Сельчане жалуются, что за баллонным топливом приходится ездить на автобусе в Выборг. Одна из жительниц не верит в то, что доживет до проявления газоснабжения в Вещево. Женщины подчеркнули, что на строительство «Северного потока-2» только в 2019 году было выделено более 700 миллионов евро, тогда как на обеспечение газом собственных населенных пунктов средств всегда не хватает.

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Издание отмечает, что в 2005 году в России была запущена программа тотальной газификации, которая не принесла заметных результатов. На реализацию программы ушло около пяти миллионов евро.

В 2017 году министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов. Он рассказал, что в отдельных регионах экономически неэффективно создавать газотранспортную инфраструктуру.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Эксперты не исключают, что позиция Дании может затянуть проект на восемь месяцев и сделать его дороже на 660 миллионов евро. Против строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России.

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