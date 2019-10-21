Владельцев АЗС в России возмутила идея борьбы с недоливом

Предложение главы Росстандарта Алексея Абрамова по контролю за недоливом на российских АЗС никакой пользы не принесет. Таким образом прокомментировал инициативу чиновника вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Абрамов рассказал о разработке специального прибора, который позволит зафиксировать недолив даже на один процент. Также ведомство хочет внести законопроект, разрешающий комплексные и внезапные проверки заправок. После этого тайные покупатели смогут оценить нарушения, которые, отметил чиновник, имеются почти на каждой пятой российской заправке.

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Вице-президент НТС, в свою очередь, указал, что такая идея принесет дополнительную нагрузку на российский бюджет и приведет к нецелевому расходованию средств. По его мнению, Абрамов с помощью громкого заявления пытается «увеличить узнаваемость за счет информационной темы, которая будоражит сердца и души людей».

Гусев уверен, что недолив топлива не является актуальной темой. Также его возмутило, что попытка ограничить и контролировать работу АЗС происходит без привлечения участников рынка и консультаций с профильными объединениями.

Глава Росстандарта объяснил проблему использованием старых ГОСТов от 1989 года. Они не предусматривают применение программ, обманывающих расходометр. Новый ГОСТ хотят утвердить в первом полугодии следующего года.

Результаты проверки, опубликованные Росстандартом в конце прошлого месяца, показали, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов.

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