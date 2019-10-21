Заходивших в даркнет россиян незаметно обворовывали

Русскоязычные пользователи даркнета использовали зараженный браузер Tor, который киберспреступники применяли для слежки и кражи биткоинов, говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившем в «Ленту.ру».

По данным специалистов, браузер содержал троян и распространялся на форумах при обсуждении криптовалют, а также на сайте pastebin.com в качестве официальной русскоязычной версии Tor. Переход по ссылке приводил на фишинговую страницу, где предупреждалось о необходимости обновить Tor.

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Старший исследователь ESET Антон Черепанов пояснил, что программа-фальшивка позволяла злоумышленникам видеть посещаемые жертвой сайты. По его словам, они также могли менять содержимое страниц, перехватывать данные, которые вводят пользователи, и показывать ненастоящие сообщения при просмотре сайтов.

По словам Черепанова, преступники изменили лишь настройки и расширения, из-за чего пользователи могли не заметить разницы. Аферисты заблокировали функции обновления и проверку цифровой подписи дополнений — это позволяло им не допустить потери функционала и вносить любые изменения.

Злоумышленники были нацелены на три крупнейших торговых площадки в русскоязычном сегменте даркнета. Они крали средства пользователей путем подмены оригинального адреса биткоин-кошелька на свой собственный. Преступники заполучили на свои кошельки в сумме не менее 4,8 биткоина (примерно 2,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что платформа Attor как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы. Программа способна собирать с устройств личные данные людей.

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