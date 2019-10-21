При эвакуации российского торгового центра забыли целый кинозал с детьми

В Рязани при эвакуации торгового центра «Барс» забыли про кинозал с детьми — местной жительнице Софье Селивановой пришлось самостоятельно выводить своих детей. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

По ее словам, инцидент произошел 20 октября в районе 17 часов. Женщина с супругом проводили девятилетнюю дочь и ее друга в кино и стали ждать детей в коридоре.

«Вдруг началась какая-то суматоха, я услышала от кого-то, что идет эвакуация в "Барсе", а при этом все тихо и никакого персонала рядом. <...> На кассе девушка молчала в ответ на мои вопросы, и только парень, который сдавал билет, сказал, что идет эвакуация. При этом ни звуковых сигналов, ничего не было. <...> Зал почти полон. Я стала говорить, что надо уходить. Люди мне не верили, ведь мультфильм не остановили», — рассказала Селиванова, уточнив, что в зале включили свет и открыли двери только после того, как она забрала детей.

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Женщина также заметила, что в торговом центре не было специальных знаков о путях эвакуации, посетители выходили хаотично, у запасного выхода на улице вместо дорожки лежала груда камней.

«И когда мы спустились, выяснилось, что людей, действительно, эвакуировали, уже стояли пожарные машины. Это кошмар. Тут уже пожар тушат, люди выведены, а дети смотрят мультфильм. Может быть, просто забыли про этот зал. Я не понимаю, как это могло случиться», — заключила она.

В пресс-службе кинотеатра, в свою очередь, заявили изданию, что сигнализация работала, а на момент эвакуации все посетители и персонал были выведены из кинозалов. Об этом якобы свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. «Посетители кинотеатра спустились очень оперативно, без паники. Все киносеансы были прерваны. Персонал кинотеатра сработал четко и быстро!» — приводит издание сообщение пресс-службы.

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» при пожаре погибли 60 человек, 37 из которых — дети, еще 79 человек пострадали. Причиной пожара стала протекавшая крыша, вода с которой залила светильник, что вызвало замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

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