Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму

Крым 24 / YouTube

В Симферополе мотоциклист напал на корреспондента местного телеканала «Крым 24» Николая Уварова за замечание о неаккуратном вождении. Об этом сообщается на сайте канала.

Инцидент произошел в пешеходной зоне на улице Карла Маркса в центре Симферополя. По словам Уварова, он сделал замечание мотоциклисту за то, что тот практически наехал на пожилого мужчину с маленьким ребенком.

Второе замечание журналист сделал, когда мотоциклист ехал обратно. На видеозаписи из сюжета телеканала видно, что после этого водитель подошел к корреспонденту и нанес ему удар по лицу. У Уварова пошла кровь из носа, появились гематомы. Врачи определили у него перелом скуловой дуги.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в местном управлении МВД России, нападавший — уроженец Чечни. По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.

Личность нападавшего пока не установлена. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что проводят проверку. Уваров ранее снимал репортаж о том, что автомобили и мотоциклы регулярно ездят по пешеходной зоне улицы Маркса.

В октябре забайкальский журналист Юрий Житлухин рассказал об избиении в психоневрологическом диспансере. У него были обнаружены многочисленные гематомы и перелом левой руки.

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