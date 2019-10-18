Российского журналиста заточили в психоневрологический изолятор и избили

Забайкальский журналист Юрий Житлухин рассказал об избиении в психоневрологическом диспансере, сообщает местное издание Zab.ru.

По словам журналиста, он обратился в больницу, чтобы прочистить сосуды, так как страдает дисциркуляторной энцефалопатией. Так как мест в отделении неврологии не было, его поместили в психоневрологический диспансер.

На второй день пребывания в диспансере его захотели перевести в изолятор. Житлухин отказался, однако его силой поместили туда и начали избивать.

Житлухин признался, что его били по спине и выламывали руки, а потом бросили на кушетку и начали бить палкой по голеням. Затем одетые в форму санитаров люди привязали Житлухина к кушетке и поставили ему капельницу.

После побоев у журналиста были обнаружены многочисленные гематомы, перелом левой руки. Кроме того, появилась шатающаяся походка и заикание. Житлухин добавил, что во время пребывания в учреждении ему не давали есть и пить.

Родители Житлухина забрали его из диспансера. Журналист планирует подать заявление в полицию. Потерпевший считает, что избиение может быть связано с его профессиональной деятельностью. «Много кому успел я насолить тут, в Краснокаменске, начиная от мэра города и заканчивая армянской диаспорой», — сказал он.

Как пишет «Сибирь. Реалии», в Минздраве края заявили, что проведут служебную проверку, чтобы подтвердить достоверность жалобы журналиста, так как главврач больницы сообщил об «искажении фактов».

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