Нетаньяху попытался создать новое правительство и не смог

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от попытки сформировать новое правительство. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Нетаньяху, возглавляющий партию «Ликуд», вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину.
Глава государства в свою очередь сообщил, что намерен провести переговоры с различными фракциями парламента по этому вопросу. Он планирует передать мандат политическому противнику премьера — главе оппозиции Бени Ганцу.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru