Фигурант дела о прорыве дамбы в Красноярском крае назвал ее нормальной

Один из подозреваемых по делу о прорыве пяти дамб у поселка золотодобытчиков в Красноярском крае, мастер горного участка Евгений Александров на суде заявил, что он осматривал дамбу перед разрушением, и она была нормальной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я смотрел, дамба была нормальная», — сказал он, добавив, что не считает себя виноватым в катастрофе и смерти людей.

Сторона обвинения уверена, что Александров «не обеспечил безопасные условия работникам», поскольку не проконтролировал ремонт конструкции. В сентябре укрепляли одну из восьми дамб, которая в итоге прорвалась первой. Внутри нее находилось две трубы с задвижками для аварийного слива воды, но они после проверки были закрыты.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца начальника участка Андрея Еганова. Он признал свою вину, сказал, что как руководитель он «за все отвечает».

В результате прорыва пяти нелегальных дамб у красноярского поселка Щетинкино пятиметровая волна из камней и грязи снесла два общежития-времянки, несколько жилых и хозяйственных построек. Погибли 15 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. 44 рабочих получили травмы. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (статья 216 УК).

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