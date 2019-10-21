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Названа причина истощения орловской девочки-маугли

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Причиной истощения девочки, которая ранее была доставлена в одну из орловских больниц, предварительно, стало развитие генетического заболевания. Об этом сообщила официальный представитель регионального следственного управления СК Юлия Дорофеева, передает РИА Новости.

«Когда девочка попала в больницу, при ней не было ни документов, ни мамы, которая могла пояснить, в каком состоянии находится ребенок», — объяснила Дорофеева, добавив, что из-за этого в СМИ просочилась недостоверная информация о ее состоянии. Она отметила, что окончательное заключение насчет причин истощения поставят медицинские специалисты.

О госпитализации в Орле истощенной девочки с задержкой развития стало известно 18 октября.

На следующий день орловский омбудсмен Владимир Поляков опроверг сообщения об издевательствах над ребенком. Он добавил, что ее состояние — последствия генетического заболевания. Мать ребенка также назвала информацию о неблагополучном состоянии семьи «полной брехней».

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