В российском городе госпитализировали истощенную девочку из многодетной семьи

В больницу города Орла госпитализировали истощенную девочку с задержкой развития. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что состояние 11-летней девочки оценивается как тяжелое. Следователи проверяют исполнение матерью родительских обязанностей, а также выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, где жил ребенок.

«Кроме того, следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей», — сказано в сообщении.

В апреле в Брянской области был госпитализирован 4-летний мальчик, проживавший в детском доме-интернате. Как уточнила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, малыш «почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги», и в регионе на нем «поставили крест». В ходе проверки в детском доме выявили серьезные нарушения.

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