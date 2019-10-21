Найден древний артефакт казнившего Иисуса правителя

В Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, обнаружили древнюю аллею, по которой паломники шли к Храмовой горе. Археологи пришли к выводу, что улица была построена по распоряжению Понтия Пилата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи раскопали участок улицы длиной 220 метров, которая протянулась от Силоамского пруда (расположен к юго-востоку от стен Старого города Иерусалима) к Храмовой горе. В ходе раскопок под брусчаткой археологи нашли сто монет, датированные между 17 и 31 годами нашей эры, и это доказывает, что аллея возникла в период правления Понтия Пилата, римского префекта Иудеи c 26 по 36 годы нашей эры.

Улица изначально была обнаружена еще в 1894 году. В длину она достигала 600 метров, а в ширину — 8 метров. Аллея была вымощена большими каменными плитами из известняка. По подсчетам, было использовано около 10 тысяч тонн породы.

Согласно библейскому сюжету, на Силоамском пруду произошло исцеление Иисусом Христом слепого. Ученые считают, что улица, объединяющая две важные для иудеев и христиан святыни, использовалась паломниками. Также, возможно, что Понтий Пилат, известный жестоким правлением, распорядился построить улицу, чтобы уменьшить волнения среди жителей Иерусалима, подчеркнуть связь города с Римской Империей или увековечить свое имя с помощью крупного строительства.

В христианской традиции Понтий Пилат вынес смертный приговор Иисусу Христу, следуя требованиям толпы.

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