Московские полицейские потеряли задержанного в День службы дознания

Московские полицейские потеряли задержанного, которого подозревали в нападении на бизнесмена в 2017 году. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает издание Baza.

Оперативники из Щербинского отдела полиции задержали подозреваемого в Иваново, а 16 октября привезли в Москву, чтобы передать коллегам из службы дознания. Последние в тот день отмечали профессиональный праздник — День службы дознания — и решили немного отложить следственные действия.

Однако, когда полицейские вернулись, чтобы допросить мужчину и провести очную ставку с бизнесменом, оказалось, что задержанный исчез. По данным с камер наблюдения, в здание отдела полиции зашла некая женщина, представившаяся адвокатом. Она взяла за руку задержанного и вывела из здания, после чего они исчезли.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск. В свою очередь адвокат потерпевшего бизнесмена написала заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

2 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ранили мигранта, которого похитили сотрудники Росгвардии, вымогавшие у него семь тысяч рублей.

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