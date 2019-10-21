Китай обогнал США по числу богачей

Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Об этом говорится в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном банком Credit Suisse.

Так, 99,9 миллиона китайцев вошли в 10 процентов наиболее богатых людей планеты, в то время как в США к этой категории относятся 98,8 миллиона человек. При этом американцы обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их насчитывается 18,6 миллиона человек, а в КНР — только 4,4 миллиона.

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В исследовании также отмечается, что и США, и Китай, несмотря на торговые разногласия, преуспели в накоплении благосостояния за последний год на 3,8 триллиона и 1,9 триллиона долларов соответственно.

Общее число долларовых миллионеров в мире, по оценке экспертов банка, за год увеличилось на 1,1 миллиона и достигло почти 47 миллионов человек. Их суммарное богатство составляет 158,3 триллиона долларов — это 44 процента от всего мирового состояния.

Ранее Forbes опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей в США. Их общее состояние составило 2,96 триллиона долларов, что оказалось на 2,2 процента больше, чем в прошлом году. При этом среднее состояние увеличилось на 7,4 миллиарда долларов.

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