Назван минимальный порог вхождения в процент богатейших американцев

Американцам нужно зарабатывать чуть более полумиллиона долларов в год, чтобы войти в один процент богатейших людей страны, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Налогового управления США за 2017 год.

Агентство отмечает, что по сравнению с 2016 годом и после поправки на инфляцию эта сумма выросла на 7,2 процента. При этом, чтобы войти в первые 0,1 процента, американцам нужно было заработать 2,4 миллиона долларов в 2017 году.

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Для попадания в самую элитную группу — 0,001 процента — нужно иметь годовой доход в размере 63,4 миллиона долларов. Эта сумма выросла более чем на 50 процентов со времен протестов на Уолл-стрит в 2011 году. Сумма для вхождения в один процент с тех пор выросла на треть.

Ранее Forbes опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей в США. Их общее состояние составило 2,96 триллиона долларов, что оказалось на 2,2 процента больше, чем в прошлом году. При этом среднее состояние увеличилось на 7,4 миллиарда долларов.

Первое место в рейтинге сохранил за собой основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на потерю несколько миллиардов в результате развода. Сейчас его капитал оценивается в 114 миллиардов долларов против 160 миллиардов в прошлом году.

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