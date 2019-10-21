С-400 показали в действии

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В рамках учений зенитчиков Южного военного округа в Астраханской области производились стрельбы из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Ролик с учений опубликовал телеканал «Звезда».

В рамках мероприятий военные успешно поразили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир». Кроме того, зенитчики провели тренировки по поиску и опознаванию высотных целей, а также по отражению авиации условного противника.

В сентябре 2019 года Россия разместила С-400 на архипелаге Новая Земля (Арктика). Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, расположенный на острове Южный, был перевооружен на новые комплексы ПВО, которые заменили устаревшие С-300 «Фаворит».

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