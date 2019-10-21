Российских авиадиспетчеров поздравили картинкой со сгоревшим SSJ-100

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) поздравил авиадиспетчеров с профессиональным праздником картинкой со сгоревшим в московском аэропорту Шереметьево самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Вскоре поздравительный коллаж был удален. На это обратило внимание издание Ura.ru.

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Отмечается, что коллаж появился и в соцсетях профсоюза, но также был удален. На нем были изображены диспетчерская башня, карта России и авиалайнер SSJ-100 с бортовым номером RA-89098.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе бортпроводник. Выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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