Решена тысячелетняя загадка зловещего свечения в небе

Японские исследователи пришли к выводу, что 2600 лет назад произошла мощная геомагнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью. Точная дата явления была определена на основе исторических источников, в которых описаны странные красные облака над Месопотамией. Об этом сообщает издание Science Alert.

О возможном пике солнечной активности в середине VII века до нашей эры стало известно из предыдущих работ, в том числе анализа изотопов углерода в годичных кольцах деревьев и следов радиоактивных частиц во льдах Гренландии. Чтобы точнее определить время геомагнитной бури, ученые обратились к записям астрологов Ассирии и Вавилона. Свидетельства о странных небесных явлениях, которые рассматривались как дурные предзнаменования, сохранились в виде глиняных табличек, на которых иногда отмечались даты наблюдений.

Исследователи перевели ряд клинописей, датированных VII и VIII веками, и нашли три упоминания о красном свечении, красном небе или облаках, которые могут быть интенсивным полярным сиянием. Таблички были подписаны именами авторов — Иссар-Шуму-Арешем (Issār-šumu-ēreš), Набу-Аше-Эрибой (Nabû-aḫḫē-erıba) или Закиру (Zākiru) — и относились к историческому периоду 679-655 годы до нашей эры. Это совпадает с результатами датировки годичных колец, содержащих повышенные концентрации изотопа углерода-14.

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